Донецк, 20 марта 2022, 09:52 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку снаряды калибра 122 мм. Об этом 20 марта сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:30 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее в результате обстрела со стороны ВСУ в Киевском районе Донецка была обесточена шахта им. Засядько.
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