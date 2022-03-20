Донецк, , 09:50 — REGNUM В результате обстрела со стороны ВСУ в Киевском районе Донецка обесточена шахта им. Засядько. Об этом 20 марта сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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В настоящее время под землей находятся 35 горняков. Их будут выводить на поверхность, сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

Также в результате обстрела со стороны ВСУ в Киевском районе Донецка повреждена ЛЭП в районе «Ветки», которая питала Центральный и Северный водоузлы.

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