Куйбышевский район, Ростовская область, , 09:49 — REGNUM В Куйбышевском районе Ростовской области вспыхнул пожар, в результате которого погибла женщина. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Пожар Николай Хижняк © ИА REGNUM

Сообщение о возгорании в жилом доме на улице Победы на хуторе Крюково поступило в экстренные службы в 6:39 мск 19 марта. Огнём пройдено 40 кв. метров. Спустя 20 минут пожар был ликвидирован.

От отравления продуктами горения погибла женщина. Предварительная причина возникновения огня — короткое замыкание электропроводки.

На месте происшествия работали семь человек и две единицы техники.