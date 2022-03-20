Куйбышевский район, Ростовская область, 20 марта, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Куйбышевском районе Ростовской области вспыхнул пожар, в результате которого погибла женщина. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

Сообщение о возгорании в жилом доме на улице Победы на хуторе Крюково поступило в экстренные службы в 6:39 мск 19 марта. Огнём пройдено 40 кв. метров. Спустя 20 минут пожар был ликвидирован.

От отравления продуктами горения погибла женщина. Предварительная причина возникновения огня — короткое замыкание электропроводки.

На месте происшествия работали семь человек и две единицы техники.