Томск, , 09:49 — REGNUM В Томской области полицейских уличили в организации интимных услуг. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, факт противоправного деяния выявили оперативники в июле 2021 года.

Эмблема МВД

По предварительным данным, предоставление интимных услуг организовали двое сотрудников одного из территориальных подразделений.

«В июле 2021 года сотрудники были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — отметили в ведомстве.

Как отмечается, на основании собранных материалов было принято «процессуальное решение». Подробности не уточняются.

Добавим, что ранее в соцсетях появилась публикация о том, что сотрудники полиции якобы заставляли молодых девушек заниматься проституцией. Притон был создан в квартире местного жителя.