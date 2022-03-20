Томских полицейских уволили за организацию интимных услуг
Томск, 20 марта, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Томской области полицейских уличили в организации интимных услуг. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, факт противоправного деяния выявили оперативники в июле 2021 года.
По предварительным данным, предоставление интимных услуг организовали двое сотрудников одного из территориальных подразделений.
«В июле 2021 года сотрудники были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — отметили в ведомстве.
Как отмечается, на основании собранных материалов было принято «процессуальное решение». Подробности не уточняются.
Добавим, что ранее в соцсетях появилась публикация о том, что сотрудники полиции якобы заставляли молодых девушек заниматься проституцией. Притон был создан в квартире местного жителя.