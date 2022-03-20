Элиста, , 09:45 — REGNUM В Элисте из-за пожара в жилом доме эвакуировали семь человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

На пожаре 24.mchs.gov.ru

Сообщение о возгорании в 1-м микрорайоне в экстренные службы поступило примерно в 17:11 мск 19 марта. Огонь вспыхнул в кухонном помещении. Огнём пройдено около 9 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

К тушению пожара был привлечён личный состав и техника Элистинского пожарно-спасательного гарнизона.