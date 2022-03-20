Донецк, , 09:38 — REGNUM В результате обстрела со стороны ВСУ в Киевском районе Донецка повреждена ЛЭП в районе «Ветки», которая питала Центральный и Северный водоузлы. Об этом 20 марта сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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Отмечается, что без воды остались абоненты Киевского и частично Ворошиловского районов города.

Ремонтная бригада уже выехала на место восстановительных работ.

За минувшие сутки результате обстрелов со стороны ВСУ территории ДНР, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены 16 человек, из них — 2 детей.

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