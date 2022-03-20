Кабул, , 09:35 — REGNUM Халид Пайинда, последний министр финансов свергнутого правительства Афганистана — после отъезда из страны стал таксистом в США, пишет Afintl.

Пайинда ушел в отставку еще до падения правительства; он говорит, что устроился на эту работу, чтобы содержать семью. Паийнда обвиняет США и афганских политиков в падении Кабула.

The Washington Post опубликовала подробный отчет о работе бывшего министра. Пайинда, который сейчас работает в такси Uber, сказал газете, что борьба США за демократию и права человека в его стране была «демонстрацией».

Вопрос о том, что произошло и кто виноват в падении, занимает мысли Пайинды. Он также винит в этом своих афганских соотечественников.

«У нас не было общего желания реформ», — сказал Пайинда.

Пайиндатакже сказал, что винит и себя, добавив, что лучше бы он не принимал пост министра финансов в конце 2020 года.

«Мы сделали много несуразностей и потерпели неудачу», — сказал Пайинда. — «Я был частью этих неудач. Тяжело, когда смотришь на страдания людей и чувствуешь ответственность».

Помимо работы в такси, Халид Пайинда также является приглашенным профессором Джорджтаунского университета, но его заработок в университете не может покрыть его расходы на проживание.

Паймнда говорит, что он «благодарит судьбу» за работу в такси, и это для него важно, чтобы «не терять надежды».

Халид Пайинда получил визу для иммиграции в США в 2015 году и переехал в Штаты в 2019 году.

Сейчас он живет с женой и четырьмя детьми в штате Вирджиния.