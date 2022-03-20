Кызыл, , 09:34 — REGNUM Медицинские организации Тувы располагают четырёхмесячным запасом лекарств и медицинских изделий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Препараты были закуплены в рамках территориальной программы государственных гарантий на общую сумму около 752 млн рублей.

«Лекарственные средства для обеспечения льготных категорий больных, состоящих в федеральном регистре, сформирован до конца года в достаточном объеме», — добавили в ведомстве.

В региональном бюджете предусмотрено более 200 млн рублей для обеспечения лекарствами больных редкими заболеваниями. Кроме того, для бесплатного обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в республике имеется десятимесячный запас препаратов.