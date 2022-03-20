Троицкий район, Алтайский край, 20 марта, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Националистов надо давить. Жалко, что не начали еще в 2014 году, как только неонацизм стал поднимать голову. Так считает предприниматель и депутат районного Совета депутатов Аркадий Аветян (Алтайский край). Его комментарий о спецоперации на Украинецитирует газета «На земле Троицкой».

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Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«К сожалению, мы, как всегда, в силу своего менталитета и доброты опаздываем, эту операцию нужно было начать проводить еще тогда, в этом случае не погибло бы столько людей. Долго запрягаем, зато быстро едем.

У многих из нас на Украине родственники и друзья, и они видят, как там возрождается фашизм, уже в новом, современном виде. Президент Украины, клоун, играющий на рояле причинным местом, делает то, что ему заказывают руководители западных стран.

Конечно, война «пахнет» своеобразно, но когда хирург удаляет гнойник, без противного запаха, к сожалению, не обойтись. А раз мы начали эту операцию, то ее нужно довести до логического конца. Во время Великой Отечественной войны для Победы люди отдавали бойцам свои последние теплые варежки и носки. На Украине погибают наши братья, а кто-то скулит и ноет, не может потерпеть временные неудобства, и, как мне кажется, это не от большого ума», — подчеркнул депутат.

Напомним, неимоверными, героическими усилиями российская армия ведёт борьбу с геноцидом на Украине. К спецоперации по демилитаризации и денацификации, начатой российским президентом Владимиром Путиным 24 февраля по просьбе руководства ЛНР и ДНР, приковано внимание всего мира. Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию.

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