Анкара, , 09:30 — REGNUM Доводы России по вопросу военной спецоперации на Украине должны быть услышаны, заявил в интервью The New York Times главный внешнеполитический советник президента Турции Ибрагим Калын.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

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Мир сейчас не может допустить еще одну холодную войну, которая будет слишком дорого стоить для экономики и политсистем, считает он.

«Каждое решение… которые мы сейчас осуществляем в отношении РФ в военном, политическом, экономическом … плане, будет иметь влияние на новую архитектуру безопасности между РФ и Западом», — предупредил он.