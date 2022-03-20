Горно-Алтайск, 20 марта, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Республике Алтай за два месяца 2022 года сельскохозяйственные организации реализовали 270,7 тонн скота и птицы на убой в живом весе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтайкрайстата.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Коровы

Это более чем вдвое ниже показателей января-февраля 2021 года, когда было реализовано 549,5 тонн продукции. При этом объёмы реализации молока значительно выросли.

«Сельскохозяйственные организации в январе-феврале 2022 года реализовали по всем каналам скота и птицы в живом весе на 50,7% меньше, молока — на 20,2% больше соответствующего уровня прошлого года», — отметили в службе статистики.