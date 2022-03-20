Самара, , 09:26 — REGNUM Лётный образец перспективной двухступенчатой ракеты-носителя «Союз-5» будет изготовлен на площадке ракетно-космического центра «Прогресс» в Самаре к 2035 году. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым 19 марта посетили РКЦ «Прогресс». Там они ознакомились с ходом работ по созданию новой российской ракеты-носителя «Союз-5».

Директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов продемонстрировал уже готовые элементы конструкции первой ракеты «Союз-5». По планам предприятия лётный образец будет полностью готов к 2035 году.

«Работы по созданию перспективной ракеты-носителя «Союз-5» идут по графику», — отметили в Роскосмосе.

Ракета «Союз-5» (ранее известная как «Иртыш») позволит выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезной нагрузки. Планируется, что испытательные запуски нового носителя с космодрома Байконур начнутся в 2024 году.

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