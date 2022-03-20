Донецк, , 09:23 — REGNUM За минувшие сутки результате обстрелов со стороны ВСУ территории ДНР, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены 16 человек, из них — 2 детей. Об этом 20 марта сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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Всего за указанный период на всей территории ДНР ранения различной степени тяжести получили 18 мирных жителей, сообщает Минздрав ДНР.

Также отмечается, что за сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуирован 541 человек, включая 114 детей.

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