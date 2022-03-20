Москва, , 09:20 — REGNUM США всегда находятся там, где есть их экономические интересы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«19 лет назад США вторглись в Ирак. Погибли по разным оценкам до полумиллиона людей. На долгие годы регион ввергнут в кровавый хаос. Во всемирную историю фальсификаций навсегда вошла пробирка с якобы образцами биооружия, которую демонстрировал международному сообществу тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл, убеждая в необходимости военной операции. В итоге оружия массового уничтожения в Ираке найдено не было. А Пауэлл признал, что он и его страна лгали миру», — написал он в Telegram-канале.

«Истинная цель Вашингтона была понятна — желание взять под контроль нефтеносные районы Ирака. США всегда находятся там, где есть их экономические интересы. Кстати, вчера было 11 лет, когда они развязали военные действия против Ливии. Цели были те же самые. Вторжение спустя время признали ошибкой, но страны не стало. Поэтому, когда Вашингтон начинает учить Россию и вводит санкции, пусть начнёт с себя», — добавил он.

Он также отметил, что «наши цели — обеспечение безопасности, спасение людей, денацификация и демилитаризация Украины, как видите, большая разница».