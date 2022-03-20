Саяногорск, Хакасия, 20 марта, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Хакасии 19 марта простились с рядовым контрактной службы Александром Савельевым, геройски погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Хакасии В Хакасии простились с военнослужащим, геройски погибшим на Украине

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Церемония прошла в Доме культуры «Визит» Саяногорска. Проводить военнослужащего в последний путь собрались родные и близкие погибшего, друзья, учителя и преподаватели, а также руководство республики. Александру было 22 года, у него остались мать, супруга и маленький сын.

Глава региона Валентин Коновалов выразил слова признательности семье, воспитавшей воина, настоящего патриота.

«Скорбим вместе с вами. Низкий поклон за подвиг, который совершил Александр. Вечная слава герою», — отметил он.