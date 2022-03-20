Донецк, , 09:15 — REGNUM За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуирован 541 человек, включая 114 детей. Об этом 20 марта сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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В настоящее время эвакуированные находятся в пункте оказания помощи населению, который развернут силами МЧС ДНР.

Всего с 5 марта 20 марта в ПОПН «Безыменное» эвакуированы 2 973 человека.