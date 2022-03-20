Чита, 20 марта, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Самолёт с первой партией гуманитарной помощи, собранной забайкальцами для жителей Донбасса, вылетел сегодня, 20 марта из Читы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Отмечается также, что груз формировали порядка двух недель. Удалось собрать свыше 20 тонн необходимого. Это, в первую очередь, продукты питания, крупы, масло, тушенка, бытовые принадлежности, одежда, лекарства.

Александр Полегенько ИА REGNUM Прибытие самолетов с гуманитарным грузом

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Вся собранная гуманитарная помощь будет передана Минобороны РФ для дальнейшего распределения и направления беженцам.

Как сообщало ИА REGNUM, погрузка первой партии гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса прошла 19 марта в аэропорту Читы.

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