Афины , , 09:14 — REGNUM В Афинах осквернили памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции.

Неизвестные написали на памятнике желтой краской название украинского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Посольство РФ в Афинах осудило акт вандализма и призвало наказать виновных.

Памятник был создан российским скульптором Вячеславом Клыковым и установлен в Афинах на проспекте Сингру в 2005 г. Скульптор изобразил павшего советского солдата и оплакивающую его мать.