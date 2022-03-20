Новосибирск, 20 марта, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть обратился к коллектив Горводоканала с просьбой не снижать темпов и качества работы. Он подчеркнул, что «в нынешней обстановке сбой недопустим», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Новосибирск

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«Я обращаюсь к вам с просьбой не снижать темпов и качества работы, потому что в нынешней обстановке сбой недопустим, он может привести к фатальным последствиям, — сказал Локоть. — Вы всегда справлялись со всеми трудностями. Трудные времена были, опыта вам не занимать».

По словам директора Горводоканала Юрия Похила, «предприятие готово к прохождению любых сложных ситуаций экономического, материального характера».