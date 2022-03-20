Пекин, 20 марта, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Позиция Китая в отношении украинского кризиса объективна и справедлива, время покажет, что она — на «правильной стороне истории», заявил 20 марта глава МИД КНР Ван И.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

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"Позиция Китая объективна и справедлива, соответствует чаяниям большинства стран, и время покажет, что позиция Китая находится на правильной стороне истории», — отмечается в сообщении МИД КНР.

Ван И отметил, что Китай всегда выступал в качестве силы для поддержания мира во всем мире, всегда «выступал против войны».

«Китай будет и впредь выносить независимые суждения исходя из существа дела — объективно и справедливо», — добавил он, отметив, что Китай никогда не приемлет никакого внешнего принуждения, а также выступает против любых необоснованных обвинений и подозрений в своей адрес.