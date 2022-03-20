Москва, , 08:58 — REGNUM Совершение онлайн-покупок с включенным VPN-сервисом повышает риск утечки реквизитов банковских карт и других финансовых данных. Об этом сообщили представители компании по кибербезопасности Angara Security 20 марта РИА Новости.

Эксперты объяснили, что для обеспечения безопасности платежей в интернете применяется шифрование SSL/TLS. Об активации этого сертификата свидетельствует аббревиатура https в адресной строке сайта. Однако на некоторых сайтах этот сертификат не используется, что приводит к возможности перехвата данных (в этом случае в адресной строке используется аббревиатура http).

При использовании таких сайтов для совершения покупок в интернете возникает риск утечки данных через ненадёжный сервис VPN. Недобросовестный провайдер VPN может получить доступ к логинам, паролям, реквизитам банковских карт и другим платёжным данным. Особенную осторожность специалисты порекомендовали соблюдать при использовании бесплатных VPN-сервисов.

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