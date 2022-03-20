Донецк, 20 марта, 2022, 08:55 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Донецку 5 мин калибра 120 мм. Об этом 20 марта сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:36 — н.п. Марьинка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее военнослужащие Киева обстреляли село Васильевка в Ясиноватском районе и город Донецк на территории ДНР.