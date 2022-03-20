Москва, 20 марта, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Минобороны РФ

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Заместитель командира батальона майор Игорь Гуралев во время очередного артиллерийского обстрела охраняемого аэропорта увидел, что снаряды попали в ангар с техникой. Несмотря на риск сгореть заживо, Гуралев вывел из горящего ангара три единицы техники бригады, в том числе и машину закрытой спутниковой связи.

Всего из огня спасено более 10 единиц техники, никто из бойцов, эвакуировавших технику, не пострадал.

Командир мотострелкового батальона, капитан Дереник Темирханов вместе с подразделением уничтожил до 10 единиц вражеской бронетехники и около 100 националистов, освободив захваченный населенный пункт. Бой длился 4 часа. Остальная часть националистов, не поверженная российскими солдатами, была вынуждена отступить и покинуть населенный пункт.

Оператор взвода противотанковых управляемых ракет, младший сержант Алексей Коноваленко, прикрывая танкоопасные направления в районе одного из населенных пунктов, обнаружил колонну бронетехники противника и с разрешения командира открыл огонь по вражеским танкам. В ходе боя Коноваленко ракетами противотанкового ракетного комплекса лично подбил 3 танка националистов. Всего благодаря умелому руководству подчиненными и профессионализму младшего сержанта Коноваленко отражены четыре атаки противника.