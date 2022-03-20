Новосибирск, 20 марта, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В Новосибирской области пожар на птицефабрике тушили в течение часа. Возгорание произошло в цехе по содержанию цыплят в Искитимском районе на станции Евсино. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Https://rpn.gov.ru Птицефабрика

«Тушение организовали одновременно из двух стволов, а также проложили магистральную линию от ближайшего водопровода, расположенного в здании на расстоянии 60 метров для бесперебойной подачи воды, — уточнили в ведомстве. — Оперативная работа огнеборцев позволила не допустить распространения огня на соседние помещения. Внутри здания людей не обнаружено, пострадавших нет».

По предварительной информации, к возгоранию привело короткое замыкание электропровода транспортерной ленты. Погибли 750 цыплят.