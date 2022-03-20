20 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Алексей Мартов, , 10:28 — REGNUM Я уроженец Херсона. Это первый областной город, где все было мирно. Стрельба слышна была три дня. И потом наступила тишина. Бои гремят уже вдалеке, а мирная новая жизнь носит характер тяжелой болезни. Моя мама — пенсионер, с целым букетом болезней. И когда на двадцатый день мирной жизни она обнаружила, что продукты есть, тепло, вода и газ есть, хлеб подвозят, то вспомнила про набор лекарств, который сродни хлебу насущному для тысячи пожилых и даже не очень пожилых херсонцев. И вот какая нарисовалась картина. Наличных денег в городе почти нет, карты принимают далеко не во всех магазинах. Аптеки в большинстве своём пусты и закрыты, а те, что торгуют, имеют ограниченный набор лекарств, очереди по 3−4 часа, и не факт, что тебе достанется нужный препарат. Мама звонила на горячие лини МОЗ, волонтеров, Красного Креста. Все операторы этих линий — в Киеве и после того, как узнают, что она из Херсона, говорят, что принимают её заявку и просят ждать, когда появятся гуманитарные коридоры в Херсон.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

В самом же городе катастрофа с инсулином и гормонами щитовидной железы, лекарствами для кардиологических больных и многими другими препаратами, пусть не массовыми, но жизненно необходимыми для сотен людей в Херсоне. До войны этим вопросом занималась коммерческая аптечная сеть. Все поставки шли из Киева. Теперь пусто.

Далее. Из транспорта в Херсоне ходят только троллейбусы, но они в ничтожном количестве. Попробуй до них дойди, да ещё и дождись!

Итог. В Херсоне комендантский час. Очереди в аптеках. Нет жизненно важных лекарств, которые необходимы множеству людей в городе и близлежащих селах. Бензина мало, транспорт не ходит. Люди в отчаянии, но не потеряли человеческого облика, стараются помочь друг другу. Государства нет, бизнеса нет, самопомощь слабая и быстро иссякнет. При этом в городе есть Красный Крест, вернее, его пустое помещение рядом с Драматическим театром, на улице Суворова, — это исторический центр города. Но оно пустое, там никого нет.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

Кто в этом безгосударственном вакууме поможет людям? Только обновленный Красный Крест, состоящий из русских и украинцев, может протянуть жителям Херсона руку помощи, стать организующим центром милосердия и активной поддержки слабых и больных, оставленных в своих квартирах детьми и внуками, которые убежали в эвакуацию и не в состоянии даже себе помочь.

Что в наличии? Помещение Красного Креста. Телевидение, которое может доносить информацию о его возрождённой деятельности нуждающимся, активные сестричества православных храмов Херсона. Наконец, просто честные и совестливые люди, запуганные националистами, войной, сломом налаженной жизни, но сохранившие представление о порядочности и доброе сердце. Их нужно призвать к общему делу. Но кто призовет? Крымчане, их ближайшие соседи. Я верю, что там тоже есть честные и верные заповедям Христовым люди, которым не безразлично, что происходит в соседней Херсонщине.

Международный комитет Красного Креста Icrc.org

И тогда, быть может, мы все, граждане нашей необъятной, СНОВА ОБЩЕЙ страны, будем собирать помощь и радостно передавать в наши Красные Кресты, нашим людям. И так потихоньку-понемногу у нас появится Наша Общая Жизнь — через общее дело милосердия и заботы. Война когда-то закончится, будут восстановлены разрушенные города, вернутся люди. Разве нам все равно, с каким сердцем, с какими чувствами и мыслями они будут жить на нашей общей земле? Сможем ли мы снова стать братьями и обняться как родные со слезами на глазах, и снова петь общие песни, и мечтать о нашей общей жизни? И ездить в гости, и любить нашу большую родину, нашу обильно политую кровью землю? Сможем простить друг друга и с доверием смотреть друг другу в глаза? А иначе зачем эта война, кровь и смерть?!

И просто по сути. В городе многие боятся возвращения прежних хозяев. Ведь вместе с ними вернется страх быть осуждённым как предатель на пожизненное заключение и конфискацию имущества. Такие теперь законы на Украине. Война ещё не окончена, она рядом с Херсоном, с каждым его жителем.