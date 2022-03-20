Чита, , 08:46 — REGNUM В Чите около 1,5 тысяч военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) 9 мая 2022 года примут участие в военном параде, в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает телеграм-канал городской мэрии.

Парад военной техники Gov-murman.ru

Отмечается также, что по главной городской площади в составе парадных расчетов пройдут офицеры штаба общевойсковой армии ВВО, военнослужащие соединения управления, подразделений радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, инженерного обеспечения, артиллерийского и зенитно-ракетного соединений.

Также в параде примут участие подразделения, окружного учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск, соединения противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения ВВО.

За ними проследует механизированная колонна боевой и специальной техники, всего свыше 70 образцов вооружения.

В параде Победы также примут участие подразделения других силовых ведомств региона. Общая численность личного состава привлекаемого к параду составит свыше двух тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая 2021 года в параде Победы в Чите приняли более 1900 человек, в том числе — более 1450 военнослужащих Восточного военного округа (ВВО).

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