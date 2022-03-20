Барнаул, , 08:41 — REGNUM Начальник управления по предпринимательству и развитию рыночной инфраструктуры Алтайского края Александр Евстигнеев в связи с ужесточением антироссийских санкций предложил депутатам регионального парламента оценить возможности создания дополнительных налоговых послаблений для бизнеса, поддержки инвестиционных проектов. Его слова по итогам заседания Совета по экономическим вопросам при комитете Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям приводит сайт АКЗС.

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Председатель комитета АКЗС по бюджетной политике Антон Васильев отметил, что важно поддерживать создание в регионе импортозамещающих производств. А председатель комитета АКЗС по промышленности Владимир Семенов предложил по примеру самарского банка «Солидарность» запустить международный маркетплейс на базе алтайского «Сибсоцбанка».

Доцент кафедры «Региональная экономика и управление» Международного института экономики, менеджмента и информационных систем Алтайского государственного университета Валерий Мищенко подчеркнул, что важно предлагать не только тактические, но и стратегические решения. Его коллега, заведующий кафедрой «Экономическая безопасность, учет, анализ и аудит» Инна Санникова внесла предложения по работе системообразующих предприятий. Ряд позиций озвучил и доцент кафедры «Экономика и финансы» Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Анатолий Ижболдин-Кронберг.

Комитет по бюджетной политике продолжит сбор предложений по сохранению устойчивости экономики. «Мы заинтересованы во всех предложениях по поддержке граждан и бизнеса. Призываю членов совета, коллег, экспертов делиться с нами своими идеями», — сказал Антон Васильев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что аграрная структура экономики Алтайского края достаточно устойчива к влиянию санкционной политики, известил заместитель министра экономического развития Алтайского края Алексей Ерохин.

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