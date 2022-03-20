Афины , , 08:40 — REGNUM Американское транспортное судно Liberty Passion доставило военную технику в порт Александруполис (Греция).

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Швартовка судна для перевозки техники LIBERTY PASSION компании Liberty Global Logistics в порту Александруполиса в рамках операции Atlantic Resolve 2022 и 9-й ротации бронетехники USArmyEURAF», — написал начальник порта Константинос Хаджимихаил в Twitter, разместив фото судна.

По новому оборонному соглашению с Грецией, подписанному 14 октября 2021 г., США получили в свое распоряжение несколько новых военных баз, включая порт Александруполиса и военный лагерь рядом с ним.

Порт в Александруполисе США используют для перевозки военного оборудования.

По данным СМИ, в Александруполисе судно разгрузит бронетехнику, которая затем будет переправлена по железной дороге в Польшу.