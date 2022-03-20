Барнаул, , 08:32 — REGNUM Аграрная структура экономики Алтайского края достаточно устойчива к влиянию санкционной политики. Об этом в связи с ужесточением антироссийских санкций заявил заместитель министра экономического развития Алтайского края Алексей Ерохин. Его слова по итогам заседания Совета по экономическим вопросам при комитете Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям приводит сайт АКЗС.

Промышленность в Алтайском крае Сайт Алтайского края

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По оценке чиновника, несмотря на то, что продукция сельского хозяйства и сельхозпереработки, как правило, ориентирована на внутренний спрос, в региональном министерстве экономики понимают сложившиеся риски: нарушение цепочек поставок, сложности с расчетами, удорожание кредитных средств.

Замминистра призвал участников совета в оперативном режиме вносить предложения по преодолению последствий, чтобы как можно быстрее внедрять их в практику.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае работает штаб по обеспечению экономической устойчивости, которым руководит губернатор. По результатам первого заседания штаба разработан план мероприятий, которые необходимы для обеспечения экономической устойчивости региона. В нем есть как бюджетные, так и социальные и банковские инструменты.

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