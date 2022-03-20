Москва, 20 марта, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Лауреаты национальных литературных премий «Поэт года» и «Писатель года» объявлены на торжественном мероприятии в Концертном зале правительства Москвы 19 марта. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза писателей.

Литература

Гран-при премий «Поэт года» и «Писатель года» получил Игорь Волгин. Премии в основной номинации «Поэт года» жюри присудило Инне Заславской (первая премия), Дмитрию Ревскому (вторая премия) и Александру Андрееву (третья премия).

Также лауреатами премий в разных номинациях стали Юлия Погодина (номинация «Дебют»), Ольга Баракаева («Лирика»), Михаил Гуцериев («Песни»), Иван Колесников («Юмор») и Татьяна Бережная («Детская литература»).

Лауреатами основной номинации премии «Писатель года» стали Андрей Белов (первая премия), Владимир Русин (вторая премия) и Сергей Каратов (третья премия). В других номинациях признаны лучшими Марина Нугманова (номинация «Дебют»), Виталий Стадниченко («Фантастика») и Ольга Остроумова («Драматургия»).

Лауреаты премий получают контракт на издание книги за счёт Российского союза писателей. В жюри премии входят известные писатели, поэты и публицисты.