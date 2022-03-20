Екатеринбург, , 08:29 — REGNUM В Свердловскую область прибыли 34 школьника-спортсмена из Донбасса. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Екатеринбург

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Старшеклассники профессионально занимаются спортом. Юноши — боксом и футболом, а девушки — волейболом. Для них организовали масштабные спортивную и культурную программы. Юные дончане пробудут на Урале более трёх недель.

Приём удалось организовать в рамках взаимного сотрудничества ДНР, ЛНР и Свердловской области, отметили в департаменте.