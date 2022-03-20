Донецк, 20 марта 2022, 08:29 — REGNUM ВСУ обстреляли Донецк минами калибра 120 мм. Об этом 20 марта сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
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«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:30 — н.п. Марьинка — г. Донецк (пос. ш-ты «Трудовской»): выпущено 3 мины калибра 120 мм», отмечается в сообщении.
Ранее военнослужащие Киева обстреляли село Васильевка в Ясиноватском районе и город Донецк на территории ДНР.
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