Вашингтон, , 08:26 — REGNUM США независимы от поставок сельскохозяйственной продукции из России и Украины в значительной степени, но цены на продовольствие все равно вырастут, пишет The Washington Post.

Пшеница Hans

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По данным аналитиков, как пишет издание, хотя лишь небольшую долю продовольственных продуктов, которые потребляют в США, ввозят из-за границы, по большей части из Мексики и Канады, последствия конфликта на Украине приведут к дальнейшему росту цен на продовольствие, они останутся высокими и в 2023 г.

Так как Россия является крупным производителем удобрений и других химических веществ, используемых в сельском хозяйстве, конфликт, вероятно, повлияет на то, что в 2022 г. будут выращивать в США, отмечает газета.

«Проблема №1 — стоимость энергоносителей, затем стоимость удобрений, так как Россия является вторым по величине поставщиком. Затем химвещества, которые требуются фермерам для почвы», — отметил Патрик Пенфилд — профессор Сиракьюзского университета.