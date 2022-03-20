Барнаул, , 08:24 — REGNUM В связи с ужесточением антироссийских санкций уполномоченный по правам предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов отметил необходимость прицельных мер поддержки малого бизнеса. Подробности по итогам заседания Совета по экономическим вопросам при комитете Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям сообщает сайт АКЗС.

Промышленность в Алтайском крае Сайт Алтайского края

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По оценке Осипова, в секторе малого и среднего бизнеса региона сейчас работает порядка 300 тысяч человек.

«В связи с ростом заработных плат в бюджетном секторе малый бизнес окажется в догоняющем положении», — пояснил омбудсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об ажиотаже на потребительском рынке сообщил председатель комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Антон Васильев.

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