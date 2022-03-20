Вашингтон, 20 марта, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в боязни ядерного потенциала России.

Lj-top.ru Трамп

Следите за развитием событий в трансляции: «Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Трамп заявил на митинге своих сторонников в штате Флорида, что, будь он президентом, конфликта на Украине бы не случилось.

Также он поставил себе в заслугу начало поставок вооружений на Украину.

«Я им послал сотни и сотни «Джавелинов» (противотанковые ракетные комплексы Javelin), тогда как Обама и Байден посылали им одеяла», — отметил Трамп.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима».