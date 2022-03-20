Вашингтон, , 08:14 — REGNUM Рост стоимости продуктов и трудности в сфере сельского хозяйства спрогнозировали в связи с ситуацией вокруг Украины и вводом санкционных мер против России американские эксперты. Об этом 19 марта сообщает газета The Washington Post.

Цены Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Аналитики поясняют, что, несмотря на то, что большая доля продуктов производится внутри страны, а импортируется лишь малая часть из Мексики и Канады, конфликт на Украине приведёт к росту цен на продовольствие. При этом рост цен прогнозируется не только в текущем, но и в следующем году.

Уточняется, что поскольку Россия является крупным производителем удобрений и других химических веществ для нужд сельского хозяйства, то конфликт на Украине и введение санкционных мер против России существенно повлияет на то, что будет выращено в текущем году в США.

В частности, приводится мнение профессора Сиракьюзского университета (штат Нью-Йорк) Патрика Пенфилда, чьей специализацией является изучение цепочек поставок и связанных с этим проблем. Специалист отмечает, что проблемой номер один для США станет стоимость энергоносителей, на втором месте — стоимость удобрений, так как Россия является вторым поставщиком по объёмам поставок. На третьем месте — химические вещества, необходимые фермерам для почвы. Таким образом, фермерам в США стоит ожидать роста цен во всех сферах, что не может не сказаться на себестоимости продуктов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во Франции предупредили о долгоиграющих последствиях для мировой экономики ситуации вокруг Украины.

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