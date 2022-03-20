Магнитогорск, Челябинская область, 20 марта, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области выдали несовершеннолетнему беженцу из Донецкой Народной Республики паспорт гражданина России. Об этом сообщает областной главк МВД.

Паспорт

Семья молодого человека получила российское гражданство в 2016 году. Однако до февраля 2022-го подросток и его мать жили в Донецке. А затем они переехали в Магнитогорск, где проживают отец и брат юноши.

Как сообщало ИА REGNUM, эвакуация из ДНР и ЛНР была объявлена 18 февраля.