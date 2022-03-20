Москва, 20 марта 2022, 08:01 — REGNUM Минобороны РФ впервые показало кадры выполнения ночных полетов истребителей Су-35 в ходе спецоперации на Украине. Видео обнародовано на сайте ведомства.
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Во время выполнения полетных заданий, летчики-истребители ВКС РФ провели обнаружение и перехват воздушных целей. Так, уничтожены средства противовоздушной обороны ВС Украины.
Ранее ВС России впервые с начала спецоперации на Украине применили гиперзвуковые ракеты «Кинжал», удар пришелся по складу украинских военных.
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