Москва, 20 марта, 2022, 07:56 — ИА Регнум. День весеннего равноденствия в 2022 году приходится на 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

Александр Погожев ИА REGNUM Утреннее солнце

Равноденствием называют астрономическое явление, при котором центр Солнца в своём видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор. В день весеннего равноденствия Солнце переходит из южного полушария небесной сферы в северное.

В северном полушарии Земли в 2022 году это событие произойдёт 20 марта в 18:33 мск. В дни равноденствия продолжительность дня и ночи практически совпадает.

После весеннего равноденствия в северном полушарии Земли дни станут длиннее ночи. Продолжительность дня и ночи вновь сравняется в осеннее равноденствие, которое придётся на 23 сентября.