Донецк, 20 марта 2022, 07:53 — REGNUM Украинские войска (ВСУ) 19 марта отрыли огонь из тяжелой артиллерии во время эвакуации людей из здания школы в Рубежном. Об этом 20 марта сообщает Народная милиция ЛНР.
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Ранее сообщалось, что ВСУ четырежды обстреляли территорию ЛНР.
Обстрелам подверглись четыре населенных пункта. Повреждения получил Первомайский электромеханический завод им. Карла Маркса.
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