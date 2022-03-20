Донецк, , 07:53 — REGNUM Украинские войска (ВСУ) 19 марта отрыли огонь из тяжелой артиллерии во время эвакуации людей из здания школы в Рубежном. Об этом 20 марта сообщает Народная милиция ЛНР.

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Ранее сообщалось, что ВСУ четырежды обстреляли территорию ЛНР.

Обстрелам подверглись четыре населенных пункта. Повреждения получил Первомайский электромеханический завод им. Карла Маркса.

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