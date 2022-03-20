Москва, 20 марта, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, индексация страховых пенсий составит 8,6%, заявили в Минтруда России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Индексация затронет выплаты порядка 4 млн граждан РФ. До конца 2022 г. на эти цели из федерального бюджета планируется выделить 33,7 млрд рублей.

В постановлении отмечается, что выплаты гражданам, которые в силу обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии, индексируются планово — 1 апреля каждого года.

17 марта сообщалось, что Минфин и Минтруда разработают параметры повышения всех соцвыплат и пенсий.

16 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что все социальные выплаты будут повышены в ближайшее время — данная задача носит не только экономический характер, но и «является вопросом соцсправедливости».

8 марта Путин выступил с предложением с 1 апреля установить выплаты на детей в возрасте 8—16 лет для всех семей с низким доходом. Размер пособий составит в среднем 6−12 тыс. рублей.