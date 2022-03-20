Иркутск, , 07:44 — REGNUM Иркутские спасатели опасаются роста числа ЧП с туристами на водных объектах. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, на особом контроле — озеро Байкал, где больше всего нарушителей, допускающих выезд на лёд и передвижение вне ледовой переправы.

Байкал Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ледовая обстановка здесь меняется стремительно. У берегов уже наблюдаются промоины, а поверхность Малого Моря пересечена широкими трещинами с открытой водой. Прецеденты частичного провала автомобилей на данном объекте уже зарегистрированы», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Всего с начала зимнего периода на водных объектах Иркутской области было зарегистрировано 13 происшествий, на которых погибли три человека. Из них восемь — это провалы транспортных средств под лед.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь 2022 года на Байкале зарегистрировано 15 землетрясений, что больше обычного.

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