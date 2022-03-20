Кемерово, 20 марта, 2022, 07:44 — ИА Регнум. В Кемеровской области на торжества в честь воссоединения Крыма с Россией собрались 50 тысяч человек. Такие данные привёл сегодня, 20 марта, телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«У нас нет превосходства одного народа над другим. Мы всегда живём с нашими соседями в мире и дружбе. Но на Украину пришел национализм. При поддержке Запада и Америки он заходил на уровне идеологии, отношения начинали портиться, достигла пика русофобия. Мы видим, какому гонению подвергался русский народ, русский язык и вся наша культура», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

Напомним, что в городах и районах Кузбасса прошли торжественные митинги, шествия, концерты, выставки и флешмобы.