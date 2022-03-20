Санкт-Петербург, 20 марта, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Решение о расширении или нерасширении футбольной премьер-лиги следует принимать не раньше конца нынешнего сезона, заявил 19 марта главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак.

Алексей Колчин ИА REGNUM Сергей Семак

Ранее главный тренер «Ростова» и национальной сборной Валерий Карпин заявил, что Премьер-лигу можно расширить с 16 до 18 команд, если российские команды и в новом сезоне (как ожидается) не примут участие в еврокубках.

В случае неучастия в европейских турнирах у российских команд будет больше «окон» для проведения внутренних матчей (следовательно, число команд в лиге может быть увеличено).

Клубы и сборная были отстранены европейскими футбольными властями по политическим мотивам от всех международных соревнований.