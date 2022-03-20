Ашхабад, , 07:38 — REGNUM Избранный президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал постановление об отставке старого кабинета министров, передает «Нейтральный Туркменистан» (русскоязычная газета правительства).

Сердар Бердымухамедов (сс) The Official CTBTO Photostream

Отмечается, что в соответствии с конституцией Бердымухамедов подписал Постановление о сложении полномочий членами правительства страны в полном составе, предписав им продолжить исполнение должностных обязанностей до формирования нового состава кабинета министров.

Ранее сообщалось, что новые власти Туркмении останутся приверженными курсу на нейтралитет и добрососедство, заявил Бердымухамедов в ходе церемонии инаугурации.

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