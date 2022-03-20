Ашхабад, 20 марта, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Избранный президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал постановление об отставке старого кабинета министров, передает «Нейтральный Туркменистан» (русскоязычная газета правительства).

(сс) The Official CTBTO Photostream Сердар Бердымухамедов

Отмечается, что в соответствии с конституцией Бердымухамедов подписал Постановление о сложении полномочий членами правительства страны в полном составе, предписав им продолжить исполнение должностных обязанностей до формирования нового состава кабинета министров.

Ранее сообщалось, что новые власти Туркмении останутся приверженными курсу на нейтралитет и добрососедство, заявил Бердымухамедов в ходе церемонии инаугурации.