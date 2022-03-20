Тобольск, Тюменская область, , 07:35 — REGNUM Французская компания Schneider Electric сорвала контракт на поставку уже оплаченного оборудования в тюменский город Тобольск. Вместо подтверждения заказа фирма прислала нецензурные выражения антивоенного характера сообщает «РБК Тюмень».

Джо Байден. Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

Оборудование не поступило пермской компании ООО «В-Кик», которая занимается модернизацией тепловых сетей Тобольска.

Экономист Константин Селянин считает, что подобное отношение к заказчикам сильно ударит по имиджу фирмы Schneider Electric.

«Они, скорее всего, позже выпустят какой-то официальный ответ, что компания воспринимает санкции как форс-мажорные обстоятельства. Но при этом, стоит помнить, что обсуждается национализация иностранных активов в России тех компаний, которые уходят с рынка», — отметил Константин Селянин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несмотря на противостояние стран Европейского Союза с Россией, Индия собирается сохранить свои долгосрочные отношения с Москвой.

Читайте ранее в этом сюжете: Индия намерена сохранить отношения с Россией, несмотря на угрозы США – Vox