Барнаул, 20 марта, 2022, 07:33 — ИА Регнум. В 2022 году на Алтае прогнозируется стабильно высокая численность клещей, сообщает территориальное управление Роспотребнадзора.

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По данным специалистов надзорного ведомства, ежегодно первых активных насекомых регистрируют в третьей декаде марта — первой декаде апреля в предгорных районах региона и южной лесостепи (окрестности Бийска, Рубцовска, Чарышский, Алтайский, Солонешенский, Краснощековский, Советский, Смоленский и другие районы).

«Тем, кто сделал первую прививку осенью, желательно завершить вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита в марте — первой декаде апреля, не менее чем за две недели до начала сезона активности клещей. Тем, кто еще не был привит, нужно провести курс экстренной вакцинации: две прививки с интервалом в один месяц, однократная ревакцинация через год. В последующем ревакцинацию проводят один раз в три года.

Прививки против клещевого энцефалита делают в строгом соответствии с требованиями действующей инструкции по применению вакцины», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам эпидсезона 2021 года зарегистрировано 9814 человек, обратившихся в поликлиники Алтайского края по поводу присасывания клещей, в том числе 2788 детей до 14 лет.

Специалисты лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае при исследовании насекомых, снятых с пострадавших, в 3,2% случаев выявили вирус клещевого энцефалита, в 12,4% — наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.

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